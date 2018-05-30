Главная Новости Спорт Харьковчане готовятся менять стиль жизни и тела в новом сезоне проекта «Я смогу!»
30.05.2018  14:02   

Харьковчане готовятся менять стиль жизни и тела в новом сезоне проекта «Я смогу!»

В 6-м сезоне проекта «Я смогу!» примут участие 600 человек.


// city.kharkov.ua

Новый сезон проекта «Я смогу!» представлен в 4 категориях: «Похудение», «Crossfit», «Танцы» и «Скалолазание» и продлится три месяца - с июня по август.

Открытие сезона состоится 3 июня в 17.00 в ивент-зоне «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1).

В рамках первой встречи состоится награждение участников 5-го сезона «Я смогу!» в категориях «Скалолазание» и «Танец на пилоне», а также пройдет розыгрыш призов и пригласительных билетов на Extreme Music Fest «Sloboda».

На встрече все желающие смогут ознакомиться с графиком тренировок, получить дополнительную информацию о формате проекта, о мероприятиях, которые будут проходить в рамках проекта, и принять участие в мастер-классе и лекции. На встречу все участники проекта должны принести заполненное и подписанное соглашение о снятии ответственности.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  я смогу, харьков
 
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