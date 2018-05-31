31.05.2018 13:01

Богатыри со всей Украины померяются силами в Харькове

Открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова-2018» состоится 16 июня в Харькове.



// city.kharkov.ua

Турнир начнется в 13.00 по адресу: ул. Плехановская, 63 (автосалон «Фрунзе Авто»). Вход свободный.

По словам организаторов, турнир «Богатырь Харькова» – это очень зрелищное, динамичное мероприятие. От участников здесь требуется не только богатырская физическая сила, но и стальная выдержка, скорость выполнения очень сложных упражнений.

В рамках турнира сильнейшие спортсмены со всей Украины будут соревноваться в 5 разных дисциплинах: логлифт (подъем «бревна» весом 110-125 кг), супер йок (перенос груза весом 330-350 кг на плечах, на время), колодец (перенос руками груза весом 280-300 кг), переворот колеса (8 раз) и удержание перед собой цепей весом 16 кг.