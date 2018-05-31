Богатыри со всей Украины померяются силами в Харькове

Открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова-2018» состоится 16 июня в Харькове.
Турнир начнется в 13.00 по адресу: ул. Плехановская, 63 (автосалон «Фрунзе Авто»). Вход свободный.
По словам организаторов, турнир «Богатырь Харькова» – это очень зрелищное, динамичное мероприятие. От участников здесь требуется не только богатырская физическая сила, но и стальная выдержка, скорость выполнения очень сложных упражнений.
В рамках турнира сильнейшие спортсмены со всей Украины будут соревноваться в 5 разных дисциплинах: логлифт (подъем «бревна» весом 110-125 кг), супер йок (перенос груза весом 330-350 кг на плечах, на время), колодец (перенос руками груза весом 280-300 кг), переворот колеса (8 раз) и удержание перед собой цепей весом 16 кг.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажн.:
давл.:
ветер: