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31.05.2018  14:15   

Харьковские ватерполисты стали серебряными призерами чемпионата Украины

Сборная Харьковской области заняла второе место XXVIІ чемпионата Украины по водному поло среди мужских команд Суперлиги.


// ХОГА

В заключительном - шестом туре, который с 25 по 27 мая состоялся во Львове, харьковчане завоевали две победы и потерпели одно поражение от лидера чемпионата – львовского «Динамо».

По итогам чемпионата на счету подопечных тренеров Сергея Колточихина и Сергея Столярова - 42 очка и серебряные медали. Чемпионом в этом сезоне стало «Динамо» (Львов) (48 очков). Третье место занял ватерпольный клуб «Мариуполь» (10 очков). Еще одна харьковская команда «НТУ-ХПИ» завершила чемпионат на четвертом месте (8 очков).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ватерполо, серебро, харьков, чемпионат
 
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