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31.05.2018  16:46   

Юные харьковчане завоевали медали чемпионата Украины по прыжкам в воду

Участие в них приняли восемь команд, которые представляли семь регионов Украины, а также гости из Финляндии.


// ХОГА

Открытые соревнования среди возрастных групп «А» и «В» состоялись в Киеве.

По итогам чемпионата на счету сборной Харьковской области была 1 золотая и 2 серебряные медали, которые завоевали подопечные тренера Натальи Андриевской.

Чемпионами Украины стали Илья Парака и Владислав Клинков, которые победили в синхронных прыжках среди юношей с трехметрового трамплина.

Две серебряные медали были на счету Полины Синицы. Харьковчанка заняла второе место в индивидуальных прыжках с вышки среди девушек и вместе с Александрой Левицкой из Донецкой области – второе место в синхронных прыжках с вышки среди девушек.

В командном зачете сборная Харьковской области с результатом 1315 очков заняла второе место, уступив лишь соперникам из Финляндии (1625 очков). Замкнули тройку лучших команд спортсмены из Луганской области (1160 очков).

По итогам соревнований будет сформирована сборная Украины, которая с 23 июня по 1 июля этого года будет бороться за медали юношеского чемпионата Европы.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  медаль, прыжок, харьков, спорт, чемпионат
 
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