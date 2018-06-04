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04.06.2018  12:15   

В Киевском районе подвели итоги турнира по черлидингу среди школьников

Финал районного конкурса-фестиваля школьных команд по черлидингу прошел 1 июня на стадионе Харьковской гимназии №172.


// Харьковский горсовет

В финале турнира выступили 16 команд, из них 8 команд младших школьников и 8 команд старшеклассников.

По итогам соревнований в младшей возрастной категории победу одержала команда гимназии №55, на 2-м месте – воспитанники школы №5, на 3-м месте -  команда гимназии №1. В старшей возрастной категории 1-е место завоевали ученики гимназии №172, 2-е место - у команды школы №37, на 3-м месте – воспитанники лицея №107. Специальный приз жюри в номинации «За оригинальность» достался команде учеников школы №62.

Участников соревнований приветствовали заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко и председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева.

Константин Лобойченко поздравил учеников Киевского района с праздником и победой в городских школьных спортивных лигах и вручил воспитанникам Детско-юношеской спортивной школы №2 грамоту Харьковского городского совета. 

Команды-победительницы были награждены дипломами, кубками, медалями и сладкими подарками.

Фестиваль по черлидингу в Киевском районе проходил при поддержке Харьковского государственного педагогического университета им. Г. Сковороды, преподаватели которого вошли в состав жюри турнира. Также перед участниками финальных соревнований выступила сборная команда университета - победитель чемпионата Украины по черлидингу.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  черлидинг, финал, харьков
 
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