04.06.2018 19:45

Харьковские легкоатлеты будут бороться за участие в чемпионате Европы

Шесть харьковских спортсменов выполнили нормативы на чемпионат Европы по легкой атлетике среди юношей, который с 5 по 8 июля состоится в Венгрии.



// fakty.ua

Согласно утвержденным Федерацией легкой атлетики Украины нормативам допуска на чемпионат Европы 2018 года среди юношей их уже выполнили:

- Ева Подгородецкая (бег на 100 м);

- Ирина Панарина - бег на 100 м с барьерами;

- Владимир Следюк - бег на 400 м с барьерами;

- Дмитрий Чермошанский - бег на 110 м с барьерами;

- Любовь Северьянова - бег на 2000 м с препятствиями;

- Анна Лагода - тройной прыжок.

Последним испытанием для них станет чемпионат Украины среди юношей (2001 года рождения и младше), который с 14 по 16 июня состоится в Луцке. Для попадания в сборную Украины будет необходимо занять первое или второе место.