Харьковские легкоатлеты будут бороться за участие в чемпионате Европы

Шесть харьковских спортсменов выполнили нормативы на чемпионат Европы по легкой атлетике среди юношей, который с 5 по 8 июля состоится в Венгрии.
Согласно утвержденным Федерацией легкой атлетики Украины нормативам допуска на чемпионат Европы 2018 года среди юношей их уже выполнили:
- Ева Подгородецкая (бег на 100 м);
- Ирина Панарина - бег на 100 м с барьерами;
- Владимир Следюк - бег на 400 м с барьерами;
- Дмитрий Чермошанский - бег на 110 м с барьерами;
- Любовь Северьянова - бег на 2000 м с препятствиями;
- Анна Лагода - тройной прыжок.
Последним испытанием для них станет чемпионат Украины среди юношей (2001 года рождения и младше), который с 14 по 16 июня состоится в Луцке. Для попадания в сборную Украины будет необходимо занять первое или второе место.
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