Открыта регистрация на «Kharkiv Half Marathon 2019»

Началась регистрация на участие в очередном Харьковском полумарафоне, который состоится 24 марта 2019 года.
В забеге смогут принять участие бегуны разных уровней подготовки – как новички, так и профессионалы. Им предстоит пробежать две дистанции: 21,097 км и 5 км. Это даст возможность участникам оценить свою физическую подготовку для участия в предстоящем Харьковском международном марафоне.
Регистрация открыта до 22 марта 2019 года.
Подробная информация об участии в забеге и регистрация на полумарафон - здесь.
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