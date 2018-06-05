05.06.2018 12:02

Открыта регистрация на «Kharkiv Half Marathon 2019»

Началась регистрация на участие в очередном Харьковском полумарафоне, который состоится 24 марта 2019 года.



// city.kharkov.ua

В забеге смогут принять участие бегуны разных уровней подготовки – как новички, так и профессионалы. Им предстоит пробежать две дистанции: 21,097 км и 5 км. Это даст возможность участникам оценить свою физическую подготовку для участия в предстоящем Харьковском международном марафоне.



Регистрация открыта до 22 марта 2019 года.

Подробная информация об участии в забеге и регистрация на полумарафон - здесь.