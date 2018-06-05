Харьковский «трековик» стал трехкратным чемпионов Украины

На чемпионате Украины по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах среди элиты Андрей Винокуров оформил золотой хет-трик.
Тридцатипятилетний подопечный Заслуженного тренера Украины Елены Голубевой победил с явным преимуществом в спринте, кейрине и командном спринте вместе со львовскими партнерами по национальной сборной.
В квалификации личного спринта – гите на 200 метров - сразу Винокуров обновил рекорд киевского велотрека – 10,130 секунды. Предыдущее достижение Андрей улучшил на полсекунды.
Еще две награды сборной Харьковской области принес Владислав Денисенко. Ученик Заслуженного тренера Украины Сергея Телицына был вторым призером в спринте, «бронзу» заработал в командном спринте вместе с Олегом Бородиным и Михаилом-Ярославом Дудко.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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