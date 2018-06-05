05.06.2018 15:59

Харьковский «трековик» стал трехкратным чемпионов Украины

На чемпионате Украины по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах среди элиты Андрей Винокуров оформил золотой хет-трик.



// ХОГА

Тридцатипятилетний подопечный Заслуженного тренера Украины Елены Голубевой победил с явным преимуществом в спринте, кейрине и командном спринте вместе со львовскими партнерами по национальной сборной.



В квалификации личного спринта – гите на 200 метров - сразу Винокуров обновил рекорд киевского велотрека – 10,130 секунды. Предыдущее достижение Андрей улучшил на полсекунды.



Еще две награды сборной Харьковской области принес Владислав Денисенко. Ученик Заслуженного тренера Украины Сергея Телицына был вторым призером в спринте, «бронзу» заработал в командном спринте вместе с Олегом Бородиным и Михаилом-Ярославом Дудко.