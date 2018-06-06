Гонка нации: участники будут преодолевать препятствия и переплывать реку Харьков

В эти выходные, 9 и 10 июня, в Журавлевском гидропарке состоится «Гонка нации» - продолжительные по времени забеги с препятствиями и плавание в открытой воде.
По словам организаторов, на участие в соревнованиях уже зарегистрировались 700 человек, большинство из которых - харьковчане. «ядро» соревнующихся – спортсмены- любители, только 10% – профессионалы. Каждый пятый участник – девушка.
В рамках соревнований в «Забеге силы» участники преодолевают дистанцию более 5 км и 15 природных и искусственных препятствий.
Напомним, что популярное всеукраинское спортивное мероприятие «Гонка нации» в Харькове проводится с 2016 года. Тогда в нем приняло участие около 600 спортсменов из разных городов Украины.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок, – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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