06.06.2018 13:32

Гонка нации: участники будут преодолевать препятствия и переплывать реку Харьков

В эти выходные, 9 и 10 июня, в Журавлевском гидропарке состоится «Гонка нации» - продолжительные по времени забеги с препятствиями и плавание в открытой воде.



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, на участие в соревнованиях уже зарегистрировались 700 человек, большинство из которых - харьковчане. «ядро» соревнующихся – спортсмены- любители, только 10% – профессионалы. Каждый пятый участник – девушка.



В рамках соревнований в «Забеге силы» участники преодолевают дистанцию более 5 км и 15 природных и искусственных препятствий.



Напомним, что популярное всеукраинское спортивное мероприятие «Гонка нации» в Харькове проводится с 2016 года. Тогда в нем приняло участие около 600 спортсменов из разных городов Украины.