Главная Новости Спорт Гонка нации: участники будут преодолевать препятствия и переплывать реку Харьков
06.06.2018  13:32   

Гонка нации: участники будут преодолевать препятствия и переплывать реку Харьков

В эти выходные, 9 и 10 июня, в Журавлевском гидропарке состоится «Гонка нации» - продолжительные по времени забеги с препятствиями и плавание в открытой воде.


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, на участие в соревнованиях уже зарегистрировались 700 человек, большинство из которых - харьковчане. «ядро» соревнующихся – спортсмены- любители, только 10% – профессионалы. Каждый пятый участник – девушка.

В рамках соревнований в «Забеге силы» участники преодолевают дистанцию более 5 км и 15 природных и искусственных препятствий.

Напомним, что популярное всеукраинское спортивное мероприятие «Гонка нации» в Харькове проводится с 2016 года. Тогда в нем приняло участие около 600 спортсменов из разных городов Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гонка нации, харьков
 
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