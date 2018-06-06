В Харькове пройдут «Игры героев»

Наш город примет соревнования по кроссфиту в рамках Всеукраинских соревнований «Игры героев».
Мероприятие начнется 9 июня в 15:00 в сквере на площади Свободы.
16 спортсменов из разных городов Украины встретятся в Харькове cо своими побратимами, чтобы показать, что в жизни есть место для побед над собой.
«Участники соревнований стремятся своим личным примером показать другим людям с инвалидностью, что им под силу жить полноценной жизнью. Мы мотивируем своим проектом людей с инвалидностью - ветеранов, гражданских, - заниматься спортом», - говорит инициатор соревнований в Украине Евгений Коваль.
Соревнования в Харькове продлятся до 17:00 9 июня, а после вручения наград для зрителей и участников состоится концерт участника телевизионных шоу «Минута славы» и «Україна має талант» певца Александра Кварты.
Справка. Игры героев (англ. Games Heroes) - спортивные соревнования ветеранов с инвалидностью. Игры были начаты в США, а с 21 мая 2016 года проводятся и среди ветеранов Вооруженных сил Украины, а также гражданских с инвалидностью. Главная цель «Игр героев» - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.
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Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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