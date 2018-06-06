06.06.2018 17:45

В Харькове пройдут «Игры героев»

Наш город примет соревнования по кроссфиту в рамках Всеукраинских соревнований «Игры героев».



// www.postfactum.ks.ua

Мероприятие начнется 9 июня в 15:00 в сквере на площади Свободы.

16 спортсменов из разных городов Украины встретятся в Харькове cо своими побратимами, чтобы показать, что в жизни есть место для побед над собой.

«Участники соревнований стремятся своим личным примером показать другим людям с инвалидностью, что им под силу жить полноценной жизнью. Мы мотивируем своим проектом людей с инвалидностью - ветеранов, гражданских, - заниматься спортом», - говорит инициатор соревнований в Украине Евгений Коваль.

Соревнования в Харькове продлятся до 17:00 9 июня, а после вручения наград для зрителей и участников состоится концерт участника телевизионных шоу «Минута славы» и «Україна має талант» певца Александра Кварты.

Справка. Игры героев (англ. Games Heroes) - спортивные соревнования ветеранов с инвалидностью. Игры были начаты в США, а с 21 мая 2016 года проводятся и среди ветеранов Вооруженных сил Украины, а также гражданских с инвалидностью. Главная цель «Игр героев» - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.