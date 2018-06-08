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08.06.2018  15:45   

Харьковский борец стал серебряным призером чемпионата Европы

С 4 по 10 июня в турецком Стамбуле проходит чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, серебряную награду которого в греко-римском стиле завоевал харьковчанин.


// ХОГА

Ярослав Фильчаков выступал в категории до 82 кг и на пути к финалу выиграл у борцов из Хорватии, Финляндии и Турции. В поединке за «золото» Европы соперником харьковчанина стал представитель России Вааг Маргарян, который победил и стал чемпионом. Ярослав Фильчаков занял второе место.

В целом на этом чемпионате украинские борцы греко-римского стиля завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Далее борьбу за медали продолжают представители вольного стиля.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  борец, призер, харьков, европа, медаль
 
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