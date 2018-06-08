Харьковский борец стал серебряным призером чемпионата Европы

С 4 по 10 июня в турецком Стамбуле проходит чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, серебряную награду которого в греко-римском стиле завоевал харьковчанин.
Ярослав Фильчаков выступал в категории до 82 кг и на пути к финалу выиграл у борцов из Хорватии, Финляндии и Турции. В поединке за «золото» Европы соперником харьковчанина стал представитель России Вааг Маргарян, который победил и стал чемпионом. Ярослав Фильчаков занял второе место.
В целом на этом чемпионате украинские борцы греко-римского стиля завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
Далее борьбу за медали продолжают представители вольного стиля.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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