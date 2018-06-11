11.06.2018 17:02

Гонка нации: более 700 участников преодолели пятикилометровый забег с препятствиями

Перенос и перекат разнообразных бетонных и деревянных конструкций, шаров, блоков и шин, ведер с водой, подъем по канату, колючая проволока, водные преграды и веревочные лестницы. Эти и многие другие неожиданные трудности на пятикилометровой дистанции ждали всех участников Race Nation.



// Городской Дозор

Все конкурсанты смогли на некоторое время окунуться в атмосферу адреналина и драйва.



Алексей Чубаров, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета:

«Такие мероприятия очень важны для нашего города, они показывают, что Харьков – это действительно спортивная столица, и из года в год собирает все большее и большее количество участников».



И это действительно так, потому что на гонку нации собрались более семисот участников из всех уголков Украины, а не только из Харькова.



Желающие принять участие в Race Nation приехали из Киева, Одессы, Днепра и Ивано-Франковска. И это не только профессиональные спортсмены, но и обычные люди, которые просто захотели проверить свои силы и выдержку.



Юрий Подлесный, организатор Race Nation:

«Абсолютно любой человек, который на сегодняшний день пытается выйти из стандартной зоны комфорта или ему уже немножко надоело участвовать в стандартных видах соревнований, может прийти к нам и немножко окунуться в грязь и побыть в такой нестандартной атмосфере».



И вот после разминки наступает желанный миг - первые участники выстраиваются на старте.



Всех поделили на три группы. Первыми стартовали самые подготовленные участники, а все остальные продолжили ждать начала сложного забега и пытались представить все, с чем придется столкнуться на дистанции.



Игорь, участник:

«От этого забега я жду сложностей, которые будет нереально перейти, и очень много эмоций, поскольку забеги такого формата - очень редкие».



Анастасия, участница:

«Хочется пережить этот адреналин и доказать себе, что ты можешь это сделать и где-нибудь не умереть там по пути».



Пока одни участники пытались морально и физически настроиться на п "ятикилометровий забег с препятствиями, первая группа уже финишировала и готова была делиться своими впечатлениями.



Денис, победитель Race Nation:

«Ощущения неожиданные, скажу честно, бежал третьим, пятым, на "Гонке нации" никогда нельзя понять, кто будет первым, просто человек не смог забраться на канат и таким шансом нельзя было не воспользоваться».



Вообще все участники говорят, что неважно, каким ты финиширует. Главное - окунуться в атмосферу соревнования и доказать себе, что ты сможешь преодолеть любые препятствия.