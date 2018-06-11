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11.06.2018  17:56   

15-летняя харьковчанка выиграла свой первый профессиональный турнир по теннису

Харьковская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF Pro Circuit с призовым фондом 15 тыс. долл., который прошел в Турции.


// city.kharkov.ua

В финале 15-летняя харьковчанка выиграла у 25-летней представительницы Болгарии Юлии Стаматовой - 6:2, 7:6 (5).

Для харьковчанки это был первый профессиональный турнир ITF в карьере, и она блестяще справилась с задачей, став при этом первой теннисисткой 2003 года рождения, которая победила в финале профессионального турнира.

Благодаря этой победе она получит 12 рейтинговых очков и в понедельник, 18 июня, дебютирует в рейтинге WTA.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теннис, харьков
 
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