11.06.2018 17:56

15-летняя харьковчанка выиграла свой первый профессиональный турнир по теннису

Харьковская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF Pro Circuit с призовым фондом 15 тыс. долл., который прошел в Турции.



// city.kharkov.ua

В финале 15-летняя харьковчанка выиграла у 25-летней представительницы Болгарии Юлии Стаматовой - 6:2, 7:6 (5).



Для харьковчанки это был первый профессиональный турнир ITF в карьере, и она блестяще справилась с задачей, став при этом первой теннисисткой 2003 года рождения, которая победила в финале профессионального турнира.



Благодаря этой победе она получит 12 рейтинговых очков и в понедельник, 18 июня, дебютирует в рейтинге WTA.