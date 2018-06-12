12.06.2018 13:15

Харьковские синхронистки покорили Америку

С 7 по 9 июня в Лос-Анджелесе, США, состоялся этап Мировой серии по синхронному плаванию, на котором сборная Украины завоевала восемь наград.



// ХОГА

Во время соревнований украинки завоевали 6 золотых и 2 серебряные медали. Напомним, что на седьмом этапе (неделю назад состоялся в Канаде) сборная Украины, которая полностью состоит из харьковских спортсменок, добыла 4 золотые и 4 серебряные награды.

Так, Елизавета Яхно победила в технической (89.4811 балла) и произвольной (91.3667 балла) программах соло. Второе место заняла канадка Жаклин Симону (88.0345 и 91.2000 балла). Третье - японка Минами Коно (85.5096 и 89.1667 балла).

В соревнованиях дуэтов Елизавета Яхно вместе с Анастасией Савчук заняли вторые места в технической и произвольной программах (89.8886 и 91.8333 балла). Превзошли харьковчанок только соперницы из Китая (90.0649 и 92.4667 балла). Бронзовыми призерами в обоих видах программы стал дуэт из Японии (86.3859 и 90.2000 балла).

В командных соревнованиях на счету сборной Украины (в состав вошли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Екатерина Резник, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко) были только золотые медали.

Харьковчанки победили в технической и произвольной программах групп (89.5333 и 91.6667 балла), в соревнованиях комбинированных групп (92.0000 балла), а также в хайлайте (92.6333 балла).

Следующий девятый этап Мировой серии по синхронному плаванию пройдет с 15 по 17 июня в Греции.