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12.06.2018  18:45   

Открыта регистрация на 6-й Харьковский Международный марафон

Началась регистрация участников VІ Харьковского Международного марафона, который состоится 14 апреля 2019 года.


// Харьковский горсовет

В рамках спортивного мероприятия пройдут забеги на дистанции 42 км 195 м, 10 км и эстафета. Кроме того, накануне марафона, 13 апреля, состоятся детский забег и FUN-забег мини-марафон на дистанцию 4,2 км.

Ознакомиться с подробной информацией, а также зарегистрироваться на участие в марафоне можно здесь. Регистрация будет проводиться до 11 апреля включительно. 

Напомним, что накануне Харьковского Международного марафона все желающие смогут принять участие в полумарафоне, который состоится 24 марта. Регистрация на забег уже открыта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  регистрация, марафон, харьков
 
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