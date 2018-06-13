Школьники Салтовки и центра Харькова выяснили, кто лучший в мини-футболе

Среди школьных команд прошел турнир по мини-футболу на Кубок главы Администрации Киевского района.
По итогам соревнований победителями турнира стали: команда специализированной школы №17 – 1-е место, команда гимназии №1 – 2-е место, команда гимназии №172 – 3-е место.
Закрытие турнира и награждение победителей состоялось на стадионе Харьковской гимназии №172.
Победители были награждены медалями и мячами от председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой и дипломами районного управления образования.
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