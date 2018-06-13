Школьники Салтовки и центра Харькова выяснили, кто лучший в мини-футболе

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 июня Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 13 июня Теплая погода и дождь с грозой ожидаются в Харькове. После полудня осадки усилятся, но вечеру постепенно ослабнут.