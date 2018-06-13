Харьковские спортсменки завоевали 4 награды на соревнованиях по майнтинбайку в Словакии

Международные рейтинговые соревнования по велоспорту маунтинбайк состоялись 9 и 10 июня в городе Кошице.
На соревнованиях харьковские спортсменки завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.
В элитной группе среди женщин двойную победу одержала Ирина Попова. Харьковчанка завоевала золотые медали в гонке элиминатор и в кросс-кантри.
Еще одна подопечная тренера Романа Коробова харьковчанка Наталия Красильникова также получила две медали в женской элитной категории. В гонке элиминатор Наталия стала бронзовым призером, а в кросс-кантри заняла второе место.
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