Главная Новости Спорт Харьковские спортсменки завоевали 4 награды на соревнованиях по майнтинбайку в Словакии
13.06.2018  12:15   

Харьковские спортсменки завоевали 4 награды на соревнованиях по майнтинбайку в Словакии

Международные рейтинговые соревнования по велоспорту маунтинбайк состоялись 9 и 10 июня в городе Кошице.


// ХОГА

На соревнованиях харьковские спортсменки завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.

В элитной группе среди женщин двойную победу одержала Ирина Попова. Харьковчанка завоевала золотые медали в гонке элиминатор и в кросс-кантри.

Еще одна подопечная тренера Романа Коробова харьковчанка Наталия Красильникова также получила две медали в женской элитной категории. В гонке элиминатор Наталия стала бронзовым призером, а в кросс-кантри заняла второе место.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велосипед, словакия, харьков, спорт
 
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