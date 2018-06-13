Главная Новости Спорт В Харькове пройдут соревнования по триатлону
13.06.2018  13:13   

В Харькове пройдут соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону среди любителей на дистанции спринт «IRON WAY Kharkiv Man sprint 2018» состоятся 8 июля в Журавлевском гидропарке.


// city.kharkov.ua

Участникам предстоит проплыть 750 м, проехать на велосипеде 20 км и пробежать дистанцию 5 км.

Старт, финиш и транзитная зона будут располагаться по адресу: ул. Героев Труда, 2-а (территория парка «АкваЖур»). 

Регистрация на участие в соревнованиях открыта до 6 июля.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  триатлон, соревнования, харьков
 
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