13.06.2018 13:13

В Харькове пройдут соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону среди любителей на дистанции спринт «IRON WAY Kharkiv Man sprint 2018» состоятся 8 июля в Журавлевском гидропарке.



// city.kharkov.ua

Участникам предстоит проплыть 750 м, проехать на велосипеде 20 км и пробежать дистанцию 5 км.



Старт, финиш и транзитная зона будут располагаться по адресу: ул. Героев Труда, 2-а (территория парка «АкваЖур»).



Регистрация на участие в соревнованиях открыта до 6 июля.

Более подробную информацию можно узнать здесь.