В Харькове пройдут соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону среди любителей на дистанции спринт «IRON WAY Kharkiv Man sprint 2018» состоятся 8 июля в Журавлевском гидропарке.
Участникам предстоит проплыть 750 м, проехать на велосипеде 20 км и пробежать дистанцию 5 км.
Старт, финиш и транзитная зона будут располагаться по адресу: ул. Героев Труда, 2-а (территория парка «АкваЖур»).
Регистрация на участие в соревнованиях открыта до 6 июля.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
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