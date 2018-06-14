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14.06.2018  15:44   

Харьковские дзюдоисты успешно выступили на Всеукраинском турнире

Юные спортсмены достойно представили Харьковскую область и завоевали шесть медалей.


// ХОГА

9 июня в Одессе состоялся XV открытый Всеукраинский турнир по дзюдо «Европа» среди юношей и девушек. Участие в соревнованиях принимали около 600 юных спортсменов из разных областей Украины, а также гости из Беларуси, Молдовы, Азербайджана и США. Медали турнира разыграли в четырех возрастных группах среди юношей и среди девушек 2001 - 2004 годов рождения.

По итогам соревнований на счету борцов Харьковской области 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.

В соревнованиях среди девушек победительницей турнира стала Виктория Полякова (весовая категория до 57 кг). Среди юношей 2010 - 2011 годов рождения победу в весовой категории свыше 35 кг праздновал Захар Замай.

Другие медали добыли юноши в возрастной группе 2006 - 2007 годов рождения. Максим Краснов стал серебряным призером в весовой категории до 35 кг. В свою очередь бронзовыми призерами стали: Максим Твердохлебов (весовая категория до 32 кг), Даниил Кравченко (весовая категория свыше 42 кг) и Даниил Халин (весовая категория свыше 46 кг).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, дзюдо, харьков, медаль, турнир
 
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