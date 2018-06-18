18.06.2018 10:59

Сотрудники иностранных консульств устроили дипломатическое многоборье в Харькове

16 июня в Харькове состоялись первые территориальные соревнования по дипломатическому многоборью среди работников консульских учреждений и иностранных представительств.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 11 команд, представлявших девять стран (Азербайджан, Албания, Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Польша, Словакия, Турция), две международные организации, а также команда Харьковского городского совета.



Участники турнира соревновались в бадминтоне, шахматах, шашках, нардах, настольном теннисе, стрельбе и дартсе.



Мероприятие было посвящено Международному олимпийскому дню и годовщине создания Международного олимпийского комитета (23 июня 1894 года).



Во время открытия соревнований спортсменов приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.



«Как известно, спорт объединяет, поэтому для нас самое главное - это сближение всех организаций, которые поддерживают Харьков и с которыми взаимодействует Харьковский горсовет. Это первые соревнования, но мы уверены, что они станут хорошей традицией», - отметил Константин Лобойченко.



По итогам соревнований, в командном зачете 1-е место заняла команда Почетного консульства Турции в Харькове во главе с почетным консулом Владимиром Белым, 2-е место - команда Почетного консульства Азербайджана, 3-е место - сборная Израиля.



Представитель консультативной мониторинговой миссии Евросоюза Кармело Лопес отметил хорошую организацию соревнований. «Отличное мероприятие! Здесь можно было не просто хорошо провести время, но и узнать много новых людей. Нужно чаще проводить такие турниры, потому что они дают общение и знакомства», - сказал он.



«Эти соревнования выполняют ту задачу, которой и мы руководствуемся в своей деятельности - сближать людей и организации, потому что это приносит пользу всем», - подчеркнул представитель команды Израиля Микки Кациф.



Участники соревнований договорились провести второй турнир зимой.