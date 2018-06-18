Главная Новости Спорт Сотрудники иностранных консульств устроили дипломатическое многоборье в Харькове
18.06.2018  10:59   

Сотрудники иностранных консульств устроили дипломатическое многоборье в Харькове

16 июня в Харькове состоялись первые территориальные соревнования по дипломатическому многоборью среди работников консульских учреждений и иностранных представительств.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 11 команд, представлявших девять стран (Азербайджан, Албания, Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Польша, Словакия, Турция), две международные организации, а также команда Харьковского городского совета.

Участники турнира соревновались в бадминтоне, шахматах, шашках, нардах, настольном теннисе, стрельбе и  дартсе.

Мероприятие было посвящено Международному олимпийскому дню и годовщине создания Международного олимпийского комитета (23 июня 1894 года).

Во время открытия соревнований спортсменов приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

«Как известно, спорт объединяет, поэтому для нас самое главное - это сближение всех организаций, которые поддерживают Харьков и с которыми взаимодействует Харьковский горсовет. Это первые соревнования, но мы уверены, что они станут хорошей традицией», - отметил Константин Лобойченко.

По итогам соревнований, в командном зачете 1-е место заняла команда Почетного консульства Турции в Харькове во главе с почетным консулом Владимиром Белым, 2-е место - команда Почетного консульства Азербайджана, 3-е место - сборная Израиля.     

Представитель консультативной мониторинговой миссии Евросоюза Кармело Лопес отметил хорошую организацию соревнований. «Отличное мероприятие! Здесь можно было не просто хорошо провести время, но и узнать много новых людей. Нужно чаще проводить такие турниры, потому что они дают общение  и знакомства», - сказал он.  

«Эти соревнования выполняют ту задачу, которой и мы руководствуемся в своей деятельности - сближать людей и организации, потому что это приносит пользу всем», - подчеркнул представитель команды Израиля Микки Кациф.

Участники соревнований договорились провести второй турнир зимой.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  многоборье, консульство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.11 Спорт Чемпионат мира по военно-спортивному многоборью пройдет в Харькове 13.10 Спорт В Харькове выбрали победителей школьной легкоатлетической лиги 22.11 Спорт Харьковчане завоевали 12 золотых наград чемпионата мира (ФОТО)
 
 

Видео

Благоустройство Харькова продолжается
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 