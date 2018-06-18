Харьковчанка заняла третье место на марафоне в Нюрнберге

Харьковчане успешно выступили на «Метрополь-Марафоне», который состоялся 17 июня в городе-побратиме Нюрнберге (Германия).
Всего в марафоне приняли участие более 4 тыс. спортсменов из разных стран. Харьковская команда выступила в составе семи человек.
В забеге на дистанции 21 км спортсменка из Харькова Татьяна Рыбалка заняла 3-е призовое место. В прошлом году харьковчанка также стала бронзовым призером марафона.
Отметим, спортивные связи Харькова с Нюрнбергом успешно развиваются и укрепляются. В частности, харьковчане в третий раз принимают участие в «Метрополь-Марафоне».
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: