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18.06.2018  13:15   

Харьковчанка заняла третье место на марафоне в Нюрнберге

Харьковчане успешно выступили на «Метрополь-Марафоне», который состоялся 17 июня в городе-побратиме Нюрнберге (Германия).


//city.kharkov.ua

Всего в марафоне приняли участие более 4 тыс. спортсменов из разных стран. Харьковская команда выступила в составе семи человек.

В забеге на дистанции 21 км спортсменка из Харькова Татьяна Рыбалка заняла 3-е призовое место. В прошлом году харьковчанка также стала бронзовым призером марафона.

Отметим, спортивные связи Харькова с Нюрнбергом успешно развиваются и укрепляются. В частности, харьковчане в третий раз принимают участие в «Метрополь-Марафоне».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спорт, марафон, харьков, германия
 
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