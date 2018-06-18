18.06.2018 13:15

Харьковчанка заняла третье место на марафоне в Нюрнберге

Харьковчане успешно выступили на «Метрополь-Марафоне», который состоялся 17 июня в городе-побратиме Нюрнберге (Германия).



//city.kharkov.ua

Всего в марафоне приняли участие более 4 тыс. спортсменов из разных стран. Харьковская команда выступила в составе семи человек.



В забеге на дистанции 21 км спортсменка из Харькова Татьяна Рыбалка заняла 3-е призовое место. В прошлом году харьковчанка также стала бронзовым призером марафона.



Отметим, спортивные связи Харькова с Нюрнбергом успешно развиваются и укрепляются. В частности, харьковчане в третий раз принимают участие в «Метрополь-Марафоне».