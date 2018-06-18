18.06.2018 18:16

В Харькове состоялся «FIT DAY»

Одно из самых масштабных фитнес-мероприятий Восточной Украины - «FIT DAY Kharkiv 2018» - состоялось 16 июня на стадионе «Металлист».



// city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, «FIT DAY» проводится в Харькове уже второй год подряд. Он интересен как для профессионалов фитнес-индустрии - тренеров, администраторов, управляющих, директоров, так и для людей, которые интересуются здоровым образом жизни, правильным питанием, спортом.



«Мы собрали всех вместе, чтобы участники могли поделиться своим опытом, а также чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям спортом, заинтересовать их здоровым образом жизни. Показать, что это модно и популярно», - отметил Алексей Чубаров.



В рамках мероприятия состоялись фитнес-конвенция с мастер-классами от международных презентеров; бизнес-форум для тренеров, менеджеров и управляющих фитнес-центров; ярмарка-выставка фитнес-клубов, магазинов одежды, инвентаря и спортивного питания. Кроме того, прошли турнир по воркауту, чемпионат по кроссфиту «YOD Athletic Challenge» и открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова».



«Сегодня нам удалось объединить больше зрителей и участников, чем в прошлом году, а это значит, что люди хотят развиваться, учиться чему-то новому, приобщаться к спорту и здоровому образу жизни. Но всегда есть к чему стремиться, поэтому планы на следующий год у нас тоже есть», - подчеркнул Алексей Чубаров.