19.06.2018 11:10

Харьковские бадминтонистки завоевали серебро Кубка Европы

Елизавета Жаркая и Марина Ильинская стали призерами этапа Кубка Европы категории International Challenge, который с 14 по 17 июня проходил в Мадриде.



// ХОГА

В женской парной категории харьковчанки были сеяны четвертыми и стартовали во втором круге соревнований победой 21:14, 21:15 над француженками. В следующем поединке украинки взяли верх 21:13, 21:19 над дуэтом из Англии, а затем победили 23:21, 21:16 соперниц из Германии.

В финале Елизавета и Марина встретились с еще одним дуэтом из Франции. На этот раз победа была на стороне француженок Дельфин Делруа и Ли Палермо со счетом 21: 6, 21:12. Харьковчанкам досталось серебро.