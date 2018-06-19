Харьковчане одержали победу на чемпионате Украины по стрельбе из лука

Харьковские лучники успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе из лука, который проходит с 13 по 19 июня в Черкассах.
17 июня состоялся финал соревнований в категории классического лука.
По итогам состязаний, чемпионкой страны в личном зачете среди женщин стала Дарья Павличенко, серебряным призером среди мужчин стал Леонид Дикань, бронзовым призером - Валерий Мамонтов.
В командных соревнованиях среди мужчин 1-е место завоевала сборная команда Харьков-1 в составе Виктора Рубана, Никиты Кравчука и Валерия Мамонтова, на 2-м месте - представители Черновицкой области, а на 3-м спортсмены из Сумской области.
Среди женщин победу одержала команда из Сумской области, на 2-м месте - Харьков-1 в составе Екатерины Дубровиной, Дарьи Павличенко и Екатерины Мазорчук, 3-е место досталось спортсменкам из Черновицкой области.
Всего в чемпионате принимает участие более 200 спортсменов из 8 областей Украины: Харьковской, Львовской, Черновицкой, Херсонской, Сумской, Ровенской, Одесской, Черкасской и города Киева.
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