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19.06.2018  15:15   

Харьковчане вышли в финал чемпионата Европы по французскому боксу

Чемпионат Европы по французскому боксу «сават» проходил 14-16 июня в городе Памье (Франция).


// www.city.kharkov.ua

В составе национальной сборной Украины выступили харьковчане Никита Родионов (весовая категория - до 75 кг) и Алена Гурьева (весовая категория - до 48 кг).

Никита Родионов провел три боя с представителями Италии, Хорватии, Франции, а Алена Гурьева обошла представителей Бельгии и Сербии. Оба спортсмена вышли в финал, который состоится в сентябре 2018 года в Париже.

Справка. Сават - французское боевое искусство, в котором в равной мере используются руки и ноги, комбинируются элементы западного бокса и удары ногами.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сават, бокс, харьков, европа
 
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