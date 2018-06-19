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19.06.2018  17:14   

Харьковский теннисист выиграл турнир ITF

Владислав Орлов получил титул в парном разряде на турнире ITF Futures, который с 11 по 17 июня состоялся в Шри-Ланке.


// ХОГА

Во время соревнований в одиночном разряде данного турнира Владислав смог полностью настроиться на игру в парном разряде, которая стала успешной.

В дуэте с испанским теннисистом Дэвидом Перес Сансом харьковчанин уверенно дошел до финала, где со счетом 4:6, 6:1, 10:6 пара победила соперников из Бразилии Диего Матоса и Тейса Турини.

Таким образом, Владислав Орлов получил свой третий титул в парном разряде в профессиональной карьере и второй в этом сезоне.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  теннис, турнир, харьков, победа
 
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