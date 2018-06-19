Главная Новости Спорт В Харькове пройдет чемпионат по воркауту
19.06.2018  17:28   

В Харькове пройдет чемпионат по воркауту

Фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k18» пройдет в воскресенье, 24 июня, возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ул. Сумская, 25).


// city.kharkov.ua

Это уже второй всеукраинский чемпионат по воркауту. В рамках фестиваля будет проведен Кубок мэра города Харькова среди атлетов до 15 лет.

Время проведения – с 19:00 до 22:00.

Напомним, что фестиваль воркаут-культуры «Ukrainian Workout Battles 2k18» проходит в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture! Street Workout».

Воркаут - это уличный спорт, который не требует для тренировок особых условий и дорогостоящего оборудования. Гимнастика включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно: на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитием силы и выносливости.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  воркаут, чемпионат, харьков
 
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