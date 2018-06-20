Владислав Грико завоевал медали Кубка Украины по спортивной гимнастике

С 11 по 17 июня в Киеве состоялись соревнования, на которых пять наград завоевал харьковский гимнаст.
На счету воспитанника заслуженного тренера Украины Вячеслава Азимова - 1 золото, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль.
Владислав победил в упражнениях на брусьях, стал серебряным призером в вольных упражнениях, в упражнениях на коне и на кольцах. Кроме того, на его счету - бронзовая медаль в упражнениях на перекладине.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажн.:
давл.:
ветер: