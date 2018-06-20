20.06.2018 12:15

Владислав Грико завоевал медали Кубка Украины по спортивной гимнастике

С 11 по 17 июня в Киеве состоялись соревнования, на которых пять наград завоевал харьковский гимнаст.



// ХОГА

На счету воспитанника заслуженного тренера Украины Вячеслава Азимова - 1 золото, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль.

Владислав победил в упражнениях на брусьях, стал серебряным призером в вольных упражнениях, в упражнениях на коне и на кольцах. Кроме того, на его счету - бронзовая медаль в упражнениях на перекладине.