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20.06.2018  12:15   

Владислав Грико завоевал медали Кубка Украины по спортивной гимнастике

С 11 по 17 июня в Киеве состоялись соревнования, на которых пять наград завоевал харьковский гимнаст.


// ХОГА

На счету воспитанника заслуженного тренера Украины Вячеслава Азимова - 1 золото, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль.

Владислав победил в упражнениях на брусьях, стал серебряным призером в вольных упражнениях, в упражнениях на коне и на кольцах. Кроме того, на его счету - бронзовая медаль в упражнениях на перекладине.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  гимнастика, грико, харьков
 
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