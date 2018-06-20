20.06.2018 17:30

Маленькие машины устроят гонки на больших скоростях в Харькове

С 13 по 15 июля в Харькове пройдут открытые соревнования по автомодельному спорту «ІNFINITI Kharkiv RC Extreme Challenge-2018».



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, для участников соревнований подготовлена самая большая трасса в Украине на площадке 40х60 м. Общая длина - более 420 м, длина прямого участка - 85 м, ширина колеи всей трассы 4 м, а прямого участка 5 м.

На участие в соревнованиях заявлены такие классы моделей: Е-10 21.5, Е-10, F-1, F-2, F-3, TC-10 21.5, TC-10, TC-10 STOCK 31.5, TC-10 NITRO, РЦБ.



Также зрители «ІNFINITI Kharkiv RC Extreme Challenge» увидят в действии профессиональные автомодели на радиоуправлении, которые развивают скорость до 140 км/ч.



Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно здесь. Регистрация будет длиться до 10 июля. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (050) 524-96-16.

Место проведения соревнований: ул. Клочковская, 55 (парковка автосалона «ІNFINITI»).



Отметим, что с 2017 года мероприятие является одновременно и чемпионатом Украины, в котором принимают участие спортмены со всей Украины.



Справка: «Іnfiniti Kharkiv RC Extreme Challenge» - это трехдневные открытые соревнования по автомодельному спорту маленьких автомобилей с большими скоростями, которые проводятся в Харькове с 2015 года.