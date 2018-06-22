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22.06.2018  14:44   

Открыта регистрация на пробег в Харьковском аэропорту

Второй забег по взлетно-посадочной полосе «Kharkiv Airport Run-2018» состоится 20 октября на территории Международного аэропорта «Харьков».


// city.kharkov.ua

Участники забега смогут пробежать две дистанции на выбор: 5 и 10 км.

Ознакомиться с более подробной информацией о мероприятии, а также зарегистрироваться на участие в забеге можно здесь. Регистрация открыта до 18 октября.

Напомним, что первый забег по взлетно-посадочной полосе «Kharkiv Airport Run» прошел в 2017 году. В нем приняли участие более 300 профессиональных спортсменов и любителей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  пробег, аэропорт, харьков
 
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