22.06.2018 14:44

Открыта регистрация на пробег в Харьковском аэропорту

Второй забег по взлетно-посадочной полосе «Kharkiv Airport Run-2018» состоится 20 октября на территории Международного аэропорта «Харьков».



// city.kharkov.ua

Участники забега смогут пробежать две дистанции на выбор: 5 и 10 км.

Ознакомиться с более подробной информацией о мероприятии, а также зарегистрироваться на участие в забеге можно здесь. Регистрация открыта до 18 октября.



Напомним, что первый забег по взлетно-посадочной полосе «Kharkiv Airport Run» прошел в 2017 году. В нем приняли участие более 300 профессиональных спортсменов и любителей.