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25.06.2018  12:44   

Команда Харьковского горсовета выиграла турнир ко Дню Конституции

Турнир по футзалу, посвященный Дню Конституции Украины, прошел 24 июня в Школе высшего спортивного мастерства.


// city.kharkov.ua

В нем приняли участие четыре команды: представители Харьковской областной государственной администрации, Харьковского городского совета, депутаты местных советов области и ветераны АТО. Харьковский городской совет представляли сотрудники Юридического департамента, Департамента жилищного хозяйства, Департамента контроля, Департамента территориального контроля и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. 

По итогам состязаний, третье место заняла команда депутатов местных советов, которая обыграла представителей ХОГА со счетом 5:3.

В финал соревнований вышли команды Харьковского городского совета и ветеранов АТО.  В основное время они сыграли вничью со счетом 3:3, поэтому была назначена серия пенальти, которую со счетом 5:4 выиграла команда городского совета. Победный гол забил представитель Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Павел Думенко.

Отметим, что в будущем планируется провести турнир по футзалу, посвященный Дню Независимости Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  победа, горсовет, харьков, футзал
 
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