25.06.2018 15:44

Харьковчане выиграли очередной этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу

Харьковчане выиграли четвертый этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, который проходил 23-24 июня в городе Зелена-Гура (Польша).



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Харьковской городской федерации акробатического рок-н-ролла, в турнире приняли участие более 1100 спортсменов из 19 стран мира. В состав сборной Украины вошли 32 спортсмена из Харькова.



Победителями 4-го этапа Кубка мира в категории «ювеналы» стали харьковчане Александр Цветков и Кира Грохова (воспитанники СК «Сенат»). Ранее спортсмены победили на предыдущих этапах Кубка мира в 2018 году.

Также победу одержали харьковчане Денис Гурин и Таисия Кириченко (СК «Саммит»).



Финалистами в категории «ювеналы» также стали харьковчане: Георгий Тагайбай и Елизавета Каверина (4-е место, СК «Сенат»), Захар Антонов и Карина Дорошко (5-е место, СК «Сенат»), Даниил Немченко и Мария Двоежон (8-е место, СК «Рапид»).



Кроме того, финалистами 4-го этапа Кубка мира в категории «юниоры» стали харьковчане Максим Манжос и Александра Шамрай, занявшие 5-е место.



Напомним, в 2017 году Максим Манжос и Александра Шамрай выступали в категории «ювеналы» и выиграли все пять этапов Кубка мира.