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25.06.2018  15:44   

Харьковчане выиграли очередной этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу

Харьковчане выиграли четвертый этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, который проходил 23-24 июня в городе Зелена-Гура (Польша).


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Харьковской городской федерации акробатического рок-н-ролла, в турнире приняли участие более 1100 спортсменов из 19 стран мира. В состав сборной Украины вошли 32 спортсмена из Харькова. 

Победителями 4-го этапа Кубка мира в категории «ювеналы» стали харьковчане  Александр Цветков и Кира Грохова (воспитанники СК «Сенат»). Ранее спортсмены победили на предыдущих этапах Кубка мира в 2018 году.

Также победу одержали харьковчане Денис Гурин и Таисия Кириченко (СК «Саммит»).

Финалистами в категории «ювеналы» также стали харьковчане: Георгий Тагайбай и Елизавета Каверина (4-е место, СК «Сенат»), Захар Антонов и Карина Дорошко (5-е место, СК «Сенат»), Даниил Немченко и Мария Двоежон (8-е место, СК «Рапид»).

Кроме того, финалистами 4-го этапа Кубка мира в категории «юниоры» стали харьковчане Максим Манжос и Александра Шамрай, занявшие 5-е место. 

Напомним, в 2017 году Максим Манжос и Александра Шамрай выступали  в категории «ювеналы» и выиграли все пять этапов Кубка мира.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кубок, рок-н-ролл, харьков, польша
 
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