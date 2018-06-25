Харьковчане выиграли очередной этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу

Харьковчане выиграли четвертый этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, который проходил 23-24 июня в городе Зелена-Гура (Польша).
Как сообщили в Харьковской городской федерации акробатического рок-н-ролла, в турнире приняли участие более 1100 спортсменов из 19 стран мира. В состав сборной Украины вошли 32 спортсмена из Харькова.
Победителями 4-го этапа Кубка мира в категории «ювеналы» стали харьковчане Александр Цветков и Кира Грохова (воспитанники СК «Сенат»). Ранее спортсмены победили на предыдущих этапах Кубка мира в 2018 году.
Также победу одержали харьковчане Денис Гурин и Таисия Кириченко (СК «Саммит»).
Финалистами в категории «ювеналы» также стали харьковчане: Георгий Тагайбай и Елизавета Каверина (4-е место, СК «Сенат»), Захар Антонов и Карина Дорошко (5-е место, СК «Сенат»), Даниил Немченко и Мария Двоежон (8-е место, СК «Рапид»).
Кроме того, финалистами 4-го этапа Кубка мира в категории «юниоры» стали харьковчане Максим Манжос и Александра Шамрай, занявшие 5-е место.
Напомним, в 2017 году Максим Манжос и Александра Шамрай выступали в категории «ювеналы» и выиграли все пять этапов Кубка мира.
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