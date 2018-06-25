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25.06.2018  18:14   

Харьковские борцы завоевали два «серебра» чемпионата Украины

Соревнования по греко-римской борьбе состоялись 23 и 24 июня в Черкассах. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.


// ХОГА

Второе место в весовой категории до 87кг занял Семен Новиков. Харьковчанин успешно дошел до финала, но в поединке за золотую медаль уступил киевлянину Жану Беленюку.

Еще один харьковский борец Димитрий Тимченко стал серебряным призером в весовой категории до 97кг, уступив в финале Андрею Гладких из Запорожья.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  победа, борьба, харьков, чемпионат
 
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