25.06.2018 18:14

Харьковские борцы завоевали два «серебра» чемпионата Украины

Соревнования по греко-римской борьбе состоялись 23 и 24 июня в Черкассах. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.



// ХОГА

Второе место в весовой категории до 87кг занял Семен Новиков. Харьковчанин успешно дошел до финала, но в поединке за золотую медаль уступил киевлянину Жану Беленюку.

Еще один харьковский борец Димитрий Тимченко стал серебряным призером в весовой категории до 97кг, уступив в финале Андрею Гладких из Запорожья.