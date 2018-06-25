Харьковские борцы завоевали два «серебра» чемпионата Украины

Соревнования по греко-римской борьбе состоялись 23 и 24 июня в Черкассах. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Второе место в весовой категории до 87кг занял Семен Новиков. Харьковчанин успешно дошел до финала, но в поединке за золотую медаль уступил киевлянину Жану Беленюку.
Еще один харьковский борец Димитрий Тимченко стал серебряным призером в весовой категории до 97кг, уступив в финале Андрею Гладких из Запорожья.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: