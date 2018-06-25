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25.06.2018  19:45   

Начинается регистрация на очередной сезон «Битвы корпораций»

Четвертый сезон городского турнира «Битва корпораций» стартует во второй половине сентября и будет включать в себя соревнования по десяти видам спорта.


city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, в этом сезоне турнир снова будет разделен на Осенний и Весенний кубки. В осеннюю часть «Битвы корпораций» войдут спортивный покер, футбол, стритбол, настольный теннис и интеллектуальная игра «Mad Head», в весеннюю - боулинг, бадминтон, стрельба из лука, легкая атлетика и пляжный волейбол.

Зарегистрироваться на участие в турнире можно на сайте или по телефону: (093) 309-00-99.

Напомним, «Битва корпораций» - это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию. Третий сезон «Битвы корпораций» проходил в Харькове с 23 сентября по 9 июня. В нем приняли участие более 2 тыс. спортсменов в составе 24 команд, среди которых было разыграно около 200 медалей и 37 кубков.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  турнир, спорт, харьков, битва корпораций
 
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