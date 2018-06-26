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26.06.2018  15:01   

Харьковский дзюдоист стал третьм на Кубке Европы

Александр Миндыла стал бронзовым призером соревнований по дзюдо, которые прошли 23 и 24 июня в словенском Подчетртеке.


// ХОГА

Участие в Кубке приняли 420 спортсменов из 27 стран мира. Украину представляли 32 дзюдоиста, среди которых были и харьковчане.

В весовой категории до 100 кг успешно выступил Александр Миндыла. На пути к медали он выиграл у соперников из Германии и России, но в полуфинале уступил другому россиянину Арману Адамяну, который в итоге стал победителем. В поединке за третье место Александр победил борца из Словении.

Еще один харьковский дзюдоист Артем Харченко остановился на Кубке Европы в шаге от медали. В весовой категории до 81кг он успешно провел поединки против двух борцов из Германии, выиграл у представителя Венгрии, но в полуфинале уступил другому венгру Бенедеку Тотху, который в итоге стал серебряным призером. В бою за «бронзу» Артем также не смог побороть спортсмена из Венгрии Роберта Райкая и занял в итоге пятое место.

Всего на Кубке Европы сборная Украины завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дзюдо, кубок европы, харьков
 
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