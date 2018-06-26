26.06.2018 16:30

Воркаутеры со всей Украины показали свое умение в центре Харькова

В воскресенье, 24 июня, на площади перед ХНАТОБом прошел фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k18».



// city.kharkov.ua

В открытом чемпионате по воркауту приняли участие более 30 спортсменов из разных городов Украины - Киева, Днепра, Павлограда, Львова, Николаева, Кропивницкого, Одессы, Полтавы и Харькова. Накануне состоялся предварительный отбор для участия в фестивале.



По итогам баттлов, 1-е место занял харьковчанин Кирилл Карабут, 2-е – одессит Георгий Завадский, 3-е – киевлянин Дмитрий Абдул.



В детской номинации до 15 лет в состязании за Кубок мэра приняли участие 20 харьковских атлетов. Лучшим из них был признан Никита Водяницкий (14 лет), второе место завоевал Тимур Воловик (7 лет), а третье - Максим Науменко (13 лет).



Напомним, что фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k18» проходил в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture! Street Workout».