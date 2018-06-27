Харьковчане победили в командном забеге в Киеве

Командный забег с испытаниями «Be more human» прошел 24 июня на территории выставочного центра «ВДНХ» в Киеве.
Участники преодолели дистанцию 7 км и 10 испытаний, которые стали известны только в день соревнований: подтягивание, перетягивание шин, упражнения на гребном тренажере, прыжки через канат и другие.
Особенностью соревнований было то, что каждый атлет должен был держаться за канат, который олицетворяет собой командный дух и единение. Кроме того, на канате находился чип для фиксации результата. Почти вся трасса дистанции проходила по асфальтированным дорожкам выставочного центра.
Харьковская команда в составе Максима Путри, Даниэллы Папазян, Александра Курявского, Юлии Варихаловой, Владислава Кропивки и Александра Шульги заняла первое место в категории «Reebok team».
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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