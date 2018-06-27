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27.06.2018  12:30   

Харьковчане победили в командном забеге в Киеве

Командный забег с испытаниями «Be more human» прошел 24 июня на территории выставочного центра «ВДНХ» в Киеве.


// city.kharkov.ua

Участники преодолели дистанцию 7 км и 10 испытаний, которые стали известны только в день соревнований: подтягивание, перетягивание шин, упражнения на гребном тренажере, прыжки через канат и другие.

Особенностью соревнований было то, что каждый атлет должен был держаться за канат, который олицетворяет собой командный дух и единение. Кроме того, на канате находился чип для фиксации результата. Почти вся трасса дистанции проходила по асфальтированным дорожкам выставочного центра. 

Харьковская команда в составе Максима Путри, Даниэллы Папазян, Александра Курявского, Юлии Варихаловой, Владислава Кропивки и Александра Шульги заняла первое место в категории «Reebok team».

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Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  забег, киев, харьков
 
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