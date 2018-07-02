02.07.2018 12:44

Юные харьковчанки – серебряные призеры чемпионата Европы

Соревнования прошли с 26 июня по 1 июля в Финляндии.



// ХОГА

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Юниорская сборная Украины по синхронному плаванию, в состав которой вошли харьковчанки Марта Федина, Владислава и Марина Алексеевы, Александра Бурдова, Олеся Деревянченко, Дарья Корнеева, Анастасия Кулик, Евгения Лихман, Анна Носова, Валерия Шило, а также киевлянки Екатерина и София Стуленковы, заняла вторые места во всех видах программы.

Украинки стали серебряными призерами в командных видах – в технической (88.7496 балла) и произвольной (90.6667 балла) программах групп, а также в соревнованиях комбинированных групп (90.8667 балла).

Победа в этих видах досталась россиянкам (91.4601, 93.0000 и 93.0333 балла, соответственно).

Бронзовые медали в технической и произвольной программах групп завоевала команда из Испании (85.4542 и 87.5000 балла), а в комби - итальянки (88.0333 балла).

Также Владислава и Марина Алексеевы заняли вторые места в технической (87.9656 балла) и произвольной (90.5000 балла) программах дуэтов. Соперницы из России Ксения Ладная и Елизавета Минаева, которые стали чемпионками, превзошли харьковчанок лишь на 1.1279 и 2.0667 балла. Бронзовые награды в дуэтах достались испанкам.

Марта Федина стала серебряным призером чемпионата Европы в сольных программах. В технической она получила от судей 90.0504 балла, а в произвольной - 91.0000 балла. Чемпионкой Европы стала россиянка Варвара Субботина (92.8763 и 94.1667 балла). Замкнули тройку призеров итальянка Франческа Зунино (86.5780 балла) – в технической программе и испанка Ирис Тио Касас (87.6333 балла) – в произвольной.

Напомним, что в начале июня Марта Федина, Владислава и Марина Алексеевы успешно выступили в составе национальной сборной Украины, которая завоевала 10 золотых и 6 серебряных медалей на этапах Мировой серии по синхронному плаванию, состоявшихся в Канаде и США.