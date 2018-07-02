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02.07.2018  14:44   

Харьковчанка завоевала «серебро» во Франции

В городе Нанси состоялся международный легкоатлетический турнир Meeting Stanislas, на котором второе место в секторе для прыжков с шестом заняла харьковская спортсменка.


// ХОГА

Марина Килипко с первой попытки преодолела планку на высоте 4.10 м и 4.25 м, а также 4.35 м, которая и принесла ей серебряную медаль турнира. К сожалению, следующая высота - 4.45 м - спортсменке не покорилась.

Победила в прыжках с шестом среди женщин на этих соревнованиях беларуска Ирина Жук с результатом 4.66 м. Третье место заняла Нина Кеннеди из Австралии.

Всего на этих соревнованиях украинские легкоатлетки завоевали 1 золотую и 1 серебряную медаль. Победительницей в беге на 100м среди женщин стала киевлянка Кристина Стуй.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  килипко, серебро, харьков, франция
 
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