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02.07.2018  17:13   

Харьковский лучник стал серебряным призером чемпионата Европы

Чемпионат Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов прошел с 26 июня по 1 июля в городе Патрас (Греция).


// www.city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие представители более 30 европейских стран. 

Украинская команда в составе Никиты Кравчука (Харьков) и  Жанны Наумовой (Львов) завоевала серебряную медаль среди смешанных команд в разделе классического лука в категории «юниоры». Первое место заняли лучники из Турции, а третье - команда из Испании.

Кроме того, в квалификационном раунде среди классического лука харьковчанин Никита Кравчук выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Напомним, в январе 2018 года Никита Кравчук стал чемпионом Украины среди юниоров в классическом виде стрельбы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  лучник, серебро, харьков, чемпионат
 
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