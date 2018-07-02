Харьковский лучник стал серебряным призером чемпионата Европы

Чемпионат Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов прошел с 26 июня по 1 июля в городе Патрас (Греция).
В соревнованиях приняли участие представители более 30 европейских стран.
Украинская команда в составе Никиты Кравчука (Харьков) и Жанны Наумовой (Львов) завоевала серебряную медаль среди смешанных команд в разделе классического лука в категории «юниоры». Первое место заняли лучники из Турции, а третье - команда из Испании.
Кроме того, в квалификационном раунде среди классического лука харьковчанин Никита Кравчук выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Напомним, в январе 2018 года Никита Кравчук стал чемпионом Украины среди юниоров в классическом виде стрельбы.
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