02.07.2018 17:13

Харьковский лучник стал серебряным призером чемпионата Европы

Чемпионат Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов прошел с 26 июня по 1 июля в городе Патрас (Греция).



// www.city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие представители более 30 европейских стран.



Украинская команда в составе Никиты Кравчука (Харьков) и Жанны Наумовой (Львов) завоевала серебряную медаль среди смешанных команд в разделе классического лука в категории «юниоры». Первое место заняли лучники из Турции, а третье - команда из Испании.

Кроме того, в квалификационном раунде среди классического лука харьковчанин Никита Кравчук выполнил норматив мастера спорта международного класса.



Напомним, в январе 2018 года Никита Кравчук стал чемпионом Украины среди юниоров в классическом виде стрельбы.