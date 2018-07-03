Главная Новости Спорт Продолжается регистрация на соревнования по триатлону
03.07.2018  16:15   

Продолжается регистрация на соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону «Iron Way Kharkiv Man sprint 2018» пройдут 8 июля на территории парка «АкваЖур» (ул. Героев Труда, 2-а).


// www.city.kharkov.ua

Участники преодолеют полужелезную дистанцию - проплывут 750 м, проедут на велосипеде 20 км (4 круга) и пробегут 5 км (4 круга).

Как отметили организаторы, для опытных триатлетов это отличная возможность поставить личный рекорд, а для новичков – стартовать на своей первой полужелезной дистанции.

Регистрация на соревнования открыта до 6 июля. Подробнее здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  триатлон, соревнования, харьков
 
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