03.07.2018 16:15

Продолжается регистрация на соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону «Iron Way Kharkiv Man sprint 2018» пройдут 8 июля на территории парка «АкваЖур» (ул. Героев Труда, 2-а).



// www.city.kharkov.ua

Участники преодолеют полужелезную дистанцию - проплывут 750 м, проедут на велосипеде 20 км (4 круга) и пробегут 5 км (4 круга).

Как отметили организаторы, для опытных триатлетов это отличная возможность поставить личный рекорд, а для новичков – стартовать на своей первой полужелезной дистанции.

Регистрация на соревнования открыта до 6 июля. Подробнее здесь.