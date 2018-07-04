04.07.2018 12:44

Никита Кравчук завоевал «серебро» чемпионата Европы

Соревнования по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов состоялись в греческом городе Патрас. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.



// ХОГА

Участие в чемпионате приняли юные спортсмены из более 30 стран, а по их итогам сборная Украины завоевала 3 золотые и 3 серебряные награды в стрельбе из классического лука. Из них серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд среди юниоров завоевал харьковчанин Никита Кравчук.

В дуэте со львовской лучницей Жанной Наумовой Никита успешно выиграл у соперников из Словакии со счетом 6:0, Беларуси - 5:4 и Испании - 5:1. Но в финале украинцы уступили со счетом 2:6 спортсменам из Турции.

В медальном зачете сборная Украины заняла на чемпионате третье место. Первое с результатом 7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая было за сборной Турции. Второе заняли лучники Великобритании.