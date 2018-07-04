04.07.2018 17:15

Харьковский шахматист победил в чемпионате мира по рапида и блицу

Когда-то на конкурсе ему подарили табличку с надписью «Будущему чемпиону мира» и эта фраза стала пророческой.



// Городской Дозор

«Каждая партия в шахматы - это маленькая жизнь» - любимое выражение Тихона.

В свои 8 лет, он уже успел установить рекорд Украины, как самый молодой шахматист первого разряда и два раза победил на всемирных соревнованиях по рапиду и блицу, которые, от классической игры отличаются количеством отведенного времени. Заниматься Тихон начал с трех лет, когда родители заметили аналитические способности мальчика.

«Начиналось с того, что с детства он показывал. И развивался он быстро. Мы поняли, что если ребенок к чему-то стремится, то нужно его поддержать. Ему нравились всегда буквы, цифры. Писать, считать, запоминать. Первым делом, что приходит на ум, что помогает так улучшить память и развить - это шахматы», - рассказала мать мальчика Светлана Черняева.

Они быстро заняли первое место в жизни Тихона. Все свободное время мальчик посвящает шахматам. Занимается каждый день по 5 часов. И почти всем он научился сам. Для этого он читает много книг, смотрит обучающие видео и соревнуется с людьми из разных стран в режиме онлайн.

«Мне нравится, потому что там много комбинаций тактических, маневры, позиционная игра, мне это все очень нравится. И шахматы дают возможность знакомиться и общаться с новыми интересными людьми и путешествовать», - рассказал двукратный чемпион мира по рапиду и блицу Тихон Черняев.

Мальчик буквально погрузился в игру в шахматы. Именно поэтому родители предложили ему перейти на домашнее обучение. Любимые уроки он также избирает в соответствии со своим увлечениям.

Соревнования, занятия, тренировки, чемпионаты, конкурсы и победы. Все это, делится мальчик, вдохновляет его мечтать, и дает не абы какую мотивацию.

Двукратный чемпион мира по рапиду и блицу Тихон Черняев, - «Мотивацию хорошую дает, стать гроссмейстером и чемпионом мира по классике среди взрослых. - Это твоя мечта? - Да. Ну и тренером очень хорошим».

Все это дается очень тяжело. Также, говорит мама Тихона, нелегко всегда находить необходимые слова, чтобы поддержать начинания или неудачи своего ребенка.

Мать мальчика Светлана Черняева, - «Как говорится, талант - это 1%, все остальное- это труд. Вот, когда ребенок стоит с кубком радостный, довольный. Мы родители знаем, сколько труда было вложено».