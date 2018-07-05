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05.07.2018  13:45   

Харьковчанки стали серебряными призерами чемпионата Европы по черлидингу

Харьковские спортсменки заняли второе место на VIII чемпионате Европы по черлидингу, который прошел в городе Хельсинки (Финляндия).


// www.city.kharkov.ua

Как сообщили во Всеукраинской федерации черлидинга, в соревнованиях приняли участие 3200 спортсменов из 26 стран мира. Воспитанницы харьковской КДЮСШ №1 в составе молодежной сборной Украины стали призерами в соревнованиях джаз-команд. 

Также в сборную страны входили спортсменки из львовского «Динамо»,  клубов «Grace» (Киев) и «Art Life» (Полтава). Чемпионат завершился 1 июля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  серебро, чемпионат, харьков, черлидинг, европа
 
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