Харьковские велогонщики привезли награды с чемпионата Украины

05.07.2018 15:30

7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали завоевали харьковские спортсмены на соревнованиях по велоспорту на треке среди молодежи и юниоров в олимпийских и неолимпийских дисциплинах, которые состоялись во Львове.

Наибольшее количество наград Харьковщине принес Владислав Денисенко. Владислав выступал в категории «юниоры» и получил 5 золотых медалей. Он победил в гите на 1000 м с места, в спринте, в кейрине, в скетче, а также вместе с еще одним харьковчанином Михаилом-Ярославом Дудко - в командном спринте в составе объединенной команды.

Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета в соревнованиях среди юниорок поднималась Алла Белецкая, победив в гите на 500 м с места и в спринте. Кроме того, на счету Аллы были две серебряные медали – в командных гонках преследования в составе объединенной команды и в кейрине.

Также призерами чемпионата среди юниоров стали: Богдан Данильчук (2-е место - гит на 1000 м с места, 3-е место - спринт, 3-е место - в кейрине), Егор Коробов (2-е место - спринт, 2-е место - в кейрине), Богдан Данильчук и Егор Коробов (2-е место - в командном спринте в составе объединенной команды), Михаил-Ярослав Дудко (3-е место - гит на 1000 м с места).

В соревнованиях среди молодежи (спортсмены до 23 лет) харьковчанин Максим Лучин занял третье место в групповой гонке.

Этот чемпионат был этапом подготовки и формирования сборной Украины на юниорский чемпионат мира по велоспорту на треке, который в августе этого года примет Швейцария. В состав сборной уже вошел харьковчанин Владислав Денисенко.