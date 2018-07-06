Даниил Картавый завоевал «бронзу» международного турнира

С 3 по 5 июля в столице Грузии состоялся рейтинговый турнир по борьбе «Гран-При Тбилиси».
На пути к медали в весовой категории до 125кг в борьбе вольным стилем харьковчанин победил соперника из Польши, но в четвертьфинале уступил партнеру по сборной Украины Александру Хоцянивскому из Донецкой области, который в итоге стал серебряным призером турнира.
В борьбе за третье место Даниил Картавый победил спортсменов из Турции и Польши и стал обладателем бронзовой награды. Золотая медаль в этой весовой досталась грузинскому борцу Гено Петриашвили. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
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