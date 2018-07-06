06.07.2018 13:45

На выходных в Харькове пройдут соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону «Iron Way Kharkiv Man sprint 2018» пройдут 8 июля на территория парка «АкваЖур» (ул. Героев Труда, 2-а).



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Участники преодолеют полужелезную дистанцию - проплывут 750 м, проедут на велосипеде 20 км (4 круга) и пробегут 5 км (4 круга).

Как отметили организаторы, для опытных атлетов это отличная возможность поставить личный рекорд, а для новичков – стартовать на своей первой полужелезной дистанции.

Время старта – 8:00.

Трансляция мероприятия будет проходить на YouTube-канале «Kharkov Sport City»и на странице «Kharkiv Sport City» в «Facebook».