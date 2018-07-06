Главная Новости Спорт В новом сезоне спортивных школьных лиг представлено 10 видов спорта
06.07.2018  17:39   

В новом сезоне спортивных школьных лиг представлено 10 видов спорта

В Харьковских спортивных школьных лигах сезона 2018/2019 года будет представлено 10 видов спорта.


// city.kharkov.ua

В течение восьми месяцев школьники будут соревноваться в 10 видах спорта: баскетбол, баскетбол 3х3, гандбол, волейбол, шахматы, бадминтон, регбилиг, черлидинг, легкая атлетика, футбол.

На сегодняшний день уже утвержден график соревнований, а также приняты Положения об организации и проведении Харьковских спортивных школьных лиг по каждому виду спорта.

Общеобразовательные учебные учреждения, которые хотят принять участие в спортивных школьных лигах нового сезона, могут подавать заявки с 1 сентября по 1 октября в Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.

Более подробная информация об участии в соревнованиях - здесь.

Отметим, что Харьковские спортивные школьные лиги проводятся ежегодно с 1 октября по 1 мая и состоят из трех этапов: школьного, районного и городского.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спорт, школьная лига, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Спорт Начинается регистрация на очередной сезон «Битвы корпораций» 18.06 Спорт В Харькове состоялся «FIT DAY» 18.06 Спорт Харьковчанка заняла третье место на марафоне в Нюрнберге
 
 

Видео

Неявка прокуроров в суд - умышленная тактика, чтобы начать рассматривать производство по новой - адвокаты Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 