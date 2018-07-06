06.07.2018 17:39

В новом сезоне спортивных школьных лиг представлено 10 видов спорта

В Харьковских спортивных школьных лигах сезона 2018/2019 года будет представлено 10 видов спорта.



// city.kharkov.ua

В течение восьми месяцев школьники будут соревноваться в 10 видах спорта: баскетбол, баскетбол 3х3, гандбол, волейбол, шахматы, бадминтон, регбилиг, черлидинг, легкая атлетика, футбол.

На сегодняшний день уже утвержден график соревнований, а также приняты Положения об организации и проведении Харьковских спортивных школьных лиг по каждому виду спорта.



Общеобразовательные учебные учреждения, которые хотят принять участие в спортивных школьных лигах нового сезона, могут подавать заявки с 1 сентября по 1 октября в Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.



Более подробная информация об участии в соревнованиях - здесь.



Отметим, что Харьковские спортивные школьные лиги проводятся ежегодно с 1 октября по 1 мая и состоят из трех этапов: школьного, районного и городского.