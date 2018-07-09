В Харькове прошли открытые соревнования по триатлону

Открытые соревнования по триатлону «Kharkiv Man 2018» состоялись 8 июля в Журавлевском гидропарке.
В них приняли участие 180 человек из разных городов Украины. Спортсменам предстояло проплыть 750 м, проехать на велосипеде 20 км и пробежать 5 км.
По итогам соревнований, среди мужчин победителями в возрастных категориях стали:
до 19 лет - Ярослав Красников (общее время - 1:07:28);
20-24 - Игорь Поливаный (1:04:52);
25-29 - Сергей Невзоров (1:06:26);
30-34 - Алексей Семенюк (1:06:47);
35-39 - Денис Кастасов (1:11:39);
40-44 - Андрей Дерунов (1:15:28);
45-49 - Александр Поташев (1:09:24).
Среди женщин победительницами стали:
до 19 лет - Мария Федосеева (1:22:45);
20-24 - Елизавета Неведомская (1:19:51);
25-29 - Дарья Карпенко (1:35:03);
30-34 - Яна Поляк (1:18:11);
35-39 - Ирена Василевская (1:19:14);
45-49 - Наталья Поливаная (1:38:30).
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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