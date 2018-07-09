09.07.2018 17:01

В Харькове прошли открытые соревнования по триатлону

Открытые соревнования по триатлону «Kharkiv Man 2018» состоялись 8 июля в Журавлевском гидропарке.



// city.kharkov.ua

В них приняли участие 180 человек из разных городов Украины. Спортсменам предстояло проплыть 750 м, проехать на велосипеде 20 км и пробежать 5 км.

По итогам соревнований, среди мужчин победителями в возрастных категориях стали:

до 19 лет - Ярослав Красников (общее время - 1:07:28);

20-24 - Игорь Поливаный (1:04:52);

25-29 - Сергей Невзоров (1:06:26);

30-34 - Алексей Семенюк (1:06:47);

35-39 - Денис Кастасов (1:11:39);

40-44 - Андрей Дерунов (1:15:28);

45-49 - Александр Поташев (1:09:24).



Среди женщин победительницами стали:

до 19 лет - Мария Федосеева (1:22:45);

20-24 - Елизавета Неведомская (1:19:51);

25-29 - Дарья Карпенко (1:35:03);

30-34 - Яна Поляк (1:18:11);

35-39 - Ирена Василевская (1:19:14);

45-49 - Наталья Поливаная (1:38:30).

Отметим, «Kharkiv Man» - это открытые соревнования по триатлону, которые проходят в Харькове для популяризации активного образа жизни и спортивного имиджа Украины.