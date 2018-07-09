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09.07.2018  18:15   

Под Харьковом будет организован международный футбольный лагерь

Голландский футбольный лагерь «I love oranje» будет организован в июле на тренировочной базе футбольного клуба «Металлист» в пос. Высокий.


// city.kharkov.ua

Лагерь будет организован уже шестой раз. Этим летом сюда приедут дети из десяти стран мира, в частности, заявки поступили от детей из США, Нидерландов и Израиля. Вместе они будут совершенствовать мастерство игры под руководством тренера футбольной академии «TSM ACADEMY» (Нидерланды). 

Отметим, что в прошлом году лагерь «I love oranje» посетили почти 100 юных спортсменов из разных футбольных школ и академий Украины: «Металлист», «Днепр», «Шахтер», «Черноморец», а также из других стран - Нидерландов, Грузии и Израиля. 

С дополнительной информацией о футбольном лагере можно ознакомиться здесь

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  лагерь, футбол, харьков, иностранец, дети
 
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