Под Харьковом будет организован международный футбольный лагерь

Голландский футбольный лагерь «I love oranje» будет организован в июле на тренировочной базе футбольного клуба «Металлист» в пос. Высокий.
Лагерь будет организован уже шестой раз. Этим летом сюда приедут дети из десяти стран мира, в частности, заявки поступили от детей из США, Нидерландов и Израиля. Вместе они будут совершенствовать мастерство игры под руководством тренера футбольной академии «TSM ACADEMY» (Нидерланды).
Отметим, что в прошлом году лагерь «I love oranje» посетили почти 100 юных спортсменов из разных футбольных школ и академий Украины: «Металлист», «Днепр», «Шахтер», «Черноморец», а также из других стран - Нидерландов, Грузии и Израиля.
С дополнительной информацией о футбольном лагере можно ознакомиться здесь.
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В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
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